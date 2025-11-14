Now you see me 3 supera record con il 83 audience score su rotten tomatoes
Il successo di “Now You See Me: Now You Don’t” si presenta come uno degli episodi più rilevanti della saga, registrando un altezza sorprendente nei punteggi di pubblico. La pellicola, terza uscita della serie, ha stupito gli spettatori e la critica, portando a una nuova fase di attenzione e interesse per questa franchise di successo. andamento dei punteggi e confronto con i precedenti. performance del pubblico e critica. Attualmente, il film gode di un punteggio dell’83% tra gli utenti su Rotten Tomatoes, risultato superiore rispetto ai capitoli precedenti, che avevano rispettivamente un 70% per il primo film del 2013 e un 53% per il secondo del 2016. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Car Summit 2025 supera ogni record con oltre 1000 iscritti. Relazioni, tavole rotonde e analisi su mobilità, aftermarket e carrozzerie. Report completo su Car Carrozzeria di gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Now You See Me 3 recensione: più illusioni, più spettacolo, più adrenalina - Now You See Me: Now You Don't riporta in sala l'arte dell'illusione e del divertimento spensierato. cinema.everyeye.it scrive
L’illusione perfetta – Now You See Me 3, di Ruben Fleischer - Tra illusioni, vecchi trucchi e nuovi volti, tenta il colpo di magia più difficile: reinventare sé stessa senza svelare il segreto. Come scrive sentieriselvaggi.it
Now You See Me 3, Libere Recensioni: c'è ancora magia, anche dopo 10 anni - A quasi un decennio di distanza torna la saga dei maghi rapinatori, questa volta alle prese con una malvagia magnate del commercio di diamanti ... Secondo libero.it