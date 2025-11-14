now you see me 3 supera record con il 83 audience score su rotten tomatoes

Il successo di “Now You See Me: Now You Don’t” si presenta come uno degli episodi più rilevanti della saga, registrando un altezza sorprendente nei punteggi di pubblico. La pellicola, terza uscita della serie, ha stupito gli spettatori e la critica, portando a una nuova fase di attenzione e interesse per questa franchise di successo. andamento dei punteggi e confronto con i precedenti. performance del pubblico e critica. Attualmente, il film gode di un punteggio dell’83% tra gli utenti su Rotten Tomatoes, risultato superiore rispetto ai capitoli precedenti, che avevano rispettivamente un 70% per il primo film del 2013 e un 53% per il secondo del 2016. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

