Non testimoniarono il falso | assolti due palmesi
Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" Rosario Mangiavillano, 57 anni, e Calogero Taibi, 34 anni, entrambi di Palma di Montechiaro. I due erano stati imputati per il reato di falsa testimonianza.
"Accusati di aver testimoniato il falso in un processo", assolti due palmesi - La vicenda è collegata ad un altro processo in cui i due palmesi erano stati chiamati a testimoniare in seguito all'aggressione ai danni di quattro poliziotti