No Meloni Day a Bologna tensione al corteo tra collettivi e agenti
“Siamo ingovernabili”, avevano tuonato ai megafoni i quasi mille studenti ( foto ), tra quelli delle superiori e i colleghi universitari, riuniti nel ’ No Meloni Day ’. “Ingovernabili” più o meno, perché se l’obiettivo dello sciopero studentesco era quello di “cacciare i ministri di guerra e di genocidio” presenti all’Anci, arrivando più vicino possibile al distretto, in Fiera gli attivisti non ci sono nemmeno arrivati. A fermarli, sul ponte di San Donato, due mezzi del Reparto mobile e, dopo, anche una squadra del Battaglione dei carabinieri. Schierate, le forze dell’ordine hanno aspettato l’arrivo del corteo, partito in piazza Verdi e proseguito poi in direzione dei viali e in via Malaguti fino alla stazione Zanolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
