Netflix e l’acquisizione di Warner dei deputati sollevano preoccupazioni all’antitrust

Un importante rappresentante repubblicano degli Stati Uniti è intervenuto nella guerra delle offerte per Warner Bros. Discovery, avvertendo i funzionari dell’amministrazione Trump che la potenziale acquisizione da parte di Netflix di WBD e dei suoi studi di intrattenimento “ solleva preoccupazioni antitrust che potrebbero causare danni ai consumatori “. Il deputato Darrell Issa ha inviato la lettera, datata 13 novembre, al Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi, al presidente della FTC Andrew Ferguson e a Gail Slater, Procuratore Generale Aggiunto per la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Netflix e l’acquisizione di Warner, dei deputati sollevano preoccupazioni all’antitrust

Leggi anche questi approfondimenti

Netflix valuta l’acquisizione degli studios e dello streaming di Warner Bros. Discovery - facebook.com Vai su Facebook

Netflix punta a Warner Bros. Accordo miliardario per il dominio dello streaming mondiale - Intanto, la major hollywoodiana valuta altre proposte dopo aver rifiutato tre offerte spontanee da parte di Paramount Skydance. Scrive money.it

Anche Netflix, Amazon e Apple sono interessate a Warner Bros. Discovery: offerte in arrivo? - Nonostante il momento difficile, che ha spinto il colosso dell'intrattenimento a confermare di essere alla ricerca di "alternative strategiche per massimizzare il valore per gli azionisti", i ... Riporta hwupgrade.it

Netflix valuta di acquistare Warner Bros Discovery - Netflix sta valutando un'offerta per le attività di streaming e lo studios di Warner Bros Discovery, il colosso a cui fa capo Hbo e alcuni dei personaggi cinematografici più amati dal pubblico, quali ... Segnala repubblica.it