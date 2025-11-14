La carta da parati è tornata di moda, immancabile nelle case nuove per creare ambienti eleganti e personalizzati. A lungo è stata dimenticata perché considerata un elemento di design pesante e antico ma oggi la carta da parati si è evoluta incontrando nuovamente l’apprezzamento di tante persone. Dimenticate i modelli classici della casa della nonna, i motivi che si usano nel 2025 sono eleganti, affascinanti e donano personalità agli ambienti. (Cityrumors.it) Giambattista Vico ha esposto la teoria dei corsi e ricorsi storici, un modello ciclico dello sviluppo della civiltà umana. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Nelle case nuove tutti stanno mettendo questa carta da parati: ecco per quale motivo