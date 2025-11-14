Nela elogia Gasperini | Il quarto posto sarebbe un’impresa

Dopo esser stato esaltato dalla Curva Sud domenica prima del fischio d’inizio di Roma-Udinese, Sebino Nela è tornato a parlare del grande momento della Roma, ma non solo. Ai microfoni di Tuttosport, infatti, ha espresso tutta la sua stima nei confronti di Gian Piero Gasperini in una lunga intervista. “ Lo considero tra i più bravi in Europa. Non esagero. A Bergamo e anche a Genova ha fatto vedere grandi cose. E’ un allenatore top. Non credo sia stato accontentato a pieno però sta lavorando molto bene con gli uomini a disposizione”. Gasperini in conferenza stampa a Trigoria Gli occhi dell’ex Roma sono stati puntati su alcuni giocatori: in particolare, Pellegrini, che ora “lo vediamo tirato a lucido” e Dybala, ora infortunato, che secondo Nela “si sono resi utili finora”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nela elogia Gasperini: “Il quarto posto sarebbe un’impresa”

