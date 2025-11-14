Nazionali | gol da urlo di Pisilli nel ko dell’Italia U21 titolari Ziolkowski e El Aynaoui | VIDEO
Niccolò Pisilli si prende la scena dell’Italia Under 21. Lo fa nel modo più silenzioso e potente possibile: con un gol meraviglioso. Una rete che illumina la serata di Chorzow, ma che non basta agli azzurri, sconfitti 2-1 dalla Polonia nelle qualificazioni agli Europei. La fotografia della sua partita è tutta nel minuto 61: cross dalla sinistra, controllo sontuoso per eludere il difensore, e poi una bicicletta che si infila alle spalle di Lubik. Un gesto tecnico che vale da solo il prezzo del biglietto e che sembrava poter indirizzare la gara. Il gol di Pisilli in Polonia-Italia. pic.twitter.comqLrGNKFVWI —?? (@Lasciamosta) November 14, 2025 Poco prima, però, Pisilli aveva sprecato un’occasione importante: al 57’, dopo uno scambio in area con Cherubini, il suo tiro troppo debole aveva permesso al portiere polacco di salvarsi senza affanni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
