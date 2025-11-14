Napoli – Mainoo occhio alla beffa | non solo la Roma c’è un altro club di A!

Il Napoli punta rinforzarsi durante il calciomercato di gennaio. Un possibile rinforzo potrebbe arrivare nel reparto dei centrocampisti, con un nome che potrebbe arrivare dalla Premier League. Nel taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna c’è infatti il nome di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. Tra le squadre interessate il Napoli, ma sul talento inglese filtrano sondaggi anche dalla Roma e la Lazio. Napoli e Roma forti per Mainoo: nelle ultime ore spunta anche la Lazio. Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, la Lazio si è aggiunta alla lista delle squadre interessate a Kobbie Mainoo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Mainoo, occhio alla beffa: non solo la Roma, c’è un altro club di A!

Non solo il Napoli è interessato a Mainoo. La Lazio attende di conoscere i margini operativi imposti dalle norme economiche. Si profila un possibile mercato a saldo zero. - facebook.com Vai su Facebook

L'emergenza a centrocampo ora è totale, il Napoli deve tornare sul mercato: Mainoo tra i possibili obiettivi Vai su X

