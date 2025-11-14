Napoli De Laurentiis attacca FIFA e UEFA sugli infortuni | Così non si va avanti! poi la soluzione al problema
Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua preoccupazione per il momento del Napoli, penalizzato da una lunga serie di infortuni che ha colpito giocatori fondamentali. Il presidente è intervenuto a Motore Italia e ha lanciato un messaggio duro verso federazioni e organismi internazionali, puntando il dito contro soste, calendari e gestione dei calciatori convocati dalle nazionali. Il club vive settimane complesse, aggravate dalle assenze di elementi chiave come Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Romelu Lukaku, che hanno ridotto il potenziale a disposizione dello staff tecnico. La denuncia di De Laurentiis sui calendari e sulle nazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
