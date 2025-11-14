Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua preoccupazione per il momento del Napoli, penalizzato da una lunga serie di infortuni che ha colpito giocatori fondamentali. Il presidente è intervenuto a Motore Italia e ha lanciato un messaggio duro verso federazioni e organismi internazionali, puntando il dito contro soste, calendari e gestione dei calciatori convocati dalle nazionali. Il club vive settimane complesse, aggravate dalle assenze di elementi chiave come Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Romelu Lukaku, che hanno ridotto il potenziale a disposizione dello staff tecnico. La denuncia di De Laurentiis sui calendari e sulle nazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis attacca FIFA e UEFA sugli infortuni: “Così non si va avanti!”, poi la soluzione al problema