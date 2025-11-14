My hero academia la stagione finale diventa la più grande di sempre di shonen jump
Con l’avvicinarsi della conclusione di My Hero Academia, l’anime si conferma come uno dei capolavori più rappresentativi di Shonen Jump. Dal suo debutto nel 2014, la serie ha mantenuto un livello di apprezzamento estremamente elevato, nonostante alcune sfide che hanno messo alla prova la sua continuità e la loro ricezione. L’attuale stagione finale sta raggiungendo risultati notevoli, rafforzando la posizione della serie tra i grandi del genere, grazie a episodi con rate elevatissime e scene di battaglia dall’impatto visivo e emotivo di grande livello. La storia si sta avvicinando al suo epilogo, promettendo di consolidare il suo lascito nel panorama degli anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
