Musetti ospite della Juve alla Continassa | dallo scambio di battute con Perin e Spalletti alla rivelazione a Modesto – VIDEO
Musetti in visita alla Continassa: il tennista tifoso bianconero, eliminato dalle ATP Finals, ha salutato Spalletti e la squadra, scherzando con Perin. Una giornata speciale alla Continassa, all’indomani della sua eliminazione dalle ATP Finals di Torino. Lorenzo Musetti, grande tifoso della Juventus, ha realizzato un piccolo sogno visitando il centro di allenamento della sua squadra del cuore. Per il tennista italiano, come da lui stesso ammesso, è stato “un giorno che non dimenticherà”, un’occasione per staccare dopo le fatiche del torneo e incontrare i suoi idoli calcistici. Musetti ha visitato le strutture bianconere, assistendo all’allenamento della squadra di Luciano Spalletti, attualmente al lavoro con il gruppo ridotto (a causa delle Nazionali) per preparare la ripresa del campionato contro la Fiorentina (22 novembre). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
