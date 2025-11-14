Musetti ospite della Juve alla Continassa | dallo scambio di battute con Perin e Spalletti alla rivelazione a Modesto – VIDEO

Musetti in visita alla Continassa: il tennista tifoso bianconero, eliminato dalle ATP Finals, ha salutato Spalletti e la squadra, scherzando con Perin. Una giornata speciale alla  Continassa, all’indomani della sua eliminazione dalle  ATP Finals  di  Torino.  Lorenzo Musetti, grande tifoso della  Juventus, ha realizzato un piccolo sogno visitando il centro di allenamento della sua squadra del cuore. Per il tennista italiano, come da lui stesso ammesso, è stato “un giorno che non dimenticherà”, un’occasione per staccare dopo le fatiche del torneo e incontrare i suoi idoli calcistici.  Musetti  ha visitato le strutture bianconere, assistendo all’allenamento della squadra di  Luciano Spalletti, attualmente al lavoro con il gruppo ridotto (a causa delle Nazionali) per preparare la ripresa del campionato contro la  Fiorentina  (22 novembre). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

