Modigliani Picasso e le voci della Modernità in mostra a Padova

Dal Cubismo all’ Art Brut, a P alazzo Zabarella di Padova in mostra (sino al 25 gennaio 2026) oltre 60 opere di 30 diversi artisti delle avanguardie del primo e del secondo dopoguerra, tutti provenienti dal LaM di Lille. Fra capolavori noti e meno conosciuti, anche cinque dipinti di Pablo Picasso e sei straordinarie tele di Amedeo Modigliani. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Modigliani, Picasso e le voci della Modernità in mostra a Padova

Scopri altri approfondimenti

Domenica 16 novembre prossimo gli equipaggi dell'Araci del Distretto 2060 si riunianno a Padova per l'ultima volta in questo 2025. Gli aracini, assieme ad altri amici rotariani, visiteranno la mostra dedicata a Modigliani e Picasso a Palazzo Zabarella. Seguirà - facebook.com Vai su Facebook

A Padova 'Modigliani Picasso', le voci della modernità. Opere di 30 artisti dei maggiori movimenti artistici in Francia. #ANSA Vai su X

Mostre da vedere: Modigliani, Picasso e le avanguardie a Padova - Tra le mostre da vedere in Italia, a Palazzo Zanardella di Padova è aperta fino al 25/1/2026 Modigliani, Picasso e le voci della modernità. style.corriere.it scrive

Picasso e Modigliani a Palazzo Zabarella, Fondazione Bano: «È una mostra che racconta il Novecento e gli artisti che hanno cambiato l'arte» VIDEO - Palazzo Zabarella a Padova presenta una mostra realizzata in collaborazione con il LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art ... Come scrive msn.com

Le voci della modernità da Modigliani a Picasso, nella mostra a Padova un viaggio nelle avanguardie artistiche - Picasso e Modigliani si sfiorarono spesso, nella Parigi febbrile del primo Novecento. Secondo corrieredelveneto.corriere.it