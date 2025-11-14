Ministero della Salute | appello al Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar
Tempo di lettura: 2 minuti In relazione alla sentenza del Tar Campania sull’uscita della Regione dal piano di rientro, il Ministero della Salute “ presenterà immediatamente appello al Consiglio di Stato”. Lo comunica il dicastero in una nota. “ Va rimarcato che il nuovo Sistema di Garanzia dei LEA è solo una parte del più complessivo sistema di valutazione degli adempimenti delle Regioni nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini. Ed è su questo piano complessivo che la Campania risulta ancora inadempiente su aspetti rilevanti che non consentono di certificare l’uscita dal piano di rientro”, afferma il ministero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
