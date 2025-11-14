Meteo | L' anticiclone sta cedendo Dove arrivano le piogge

Iltempo.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anticiclone che ha garantito tempo stabile negli ultimi giorni sta cedendo per l'arrivo di una depressione atlantica. Come descritto sul sito 3bmeteo.com la prima perturbazione collegata a questo sistema raggiunge il Nordovest, dove aumentano le nubi e, entro sera, arriveranno piogge organizzate su Piemonte e Liguria. Sul resto d'Italia il tempo resterà per lo più stabile e soleggiato, con qualche velatura in Toscana e nel Triveneto. Le temperature saranno miti, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, dove in Sardegna e Sicilia si potranno toccare i 22°C. Sabato la perturbazione attraverserà il Nord e l'alta Toscana con piogge deboli e irregolari, più insistenti su Levante Ligure e Prealpi lombarde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

meteo l anticiclone sta cedendo dove arrivano le piogge

© Iltempo.it - Meteo: "L'anticiclone sta cedendo". Dove arrivano le piogge

Approfondisci con queste news

meteo anticiclone sta cedendoMeteo: "L'anticiclone sta cedendo". Dove arrivano le piogge - L’anticiclone che ha garantito tempo stabile negli ultimi giorni sta cedendo per l’arrivo di una depressione atlantica. Secondo iltempo.it

meteo anticiclone sta cedendoMeteo: stop all’anticiclone, dal weekend inizia una svolta radicale - METEO SINO AL 21 NOVEMBRE 2025, ANALISI E PREVISIONE Sta cedendo l’alta pressione ed il meteo cambia volto, sotto la spinta di una circolazione ... Da msn.com

meteo anticiclone sta cedendoMeteo: ritornano le grandi piogge, vediamo quando e in quali regioni - Ovest sono il preludio ad un meteo che si guasterà in modo decisamente più ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Anticiclone Sta Cedendo