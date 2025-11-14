Meteo | L' anticiclone sta cedendo Dove arrivano le piogge

L'anticiclone che ha garantito tempo stabile negli ultimi giorni sta cedendo per l'arrivo di una depressione atlantica. Come descritto sul sito 3bmeteo.com la prima perturbazione collegata a questo sistema raggiunge il Nordovest, dove aumentano le nubi e, entro sera, arriveranno piogge organizzate su Piemonte e Liguria. Sul resto d'Italia il tempo resterà per lo più stabile e soleggiato, con qualche velatura in Toscana e nel Triveneto. Le temperature saranno miti, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, dove in Sardegna e Sicilia si potranno toccare i 22°C. Sabato la perturbazione attraverserà il Nord e l'alta Toscana con piogge deboli e irregolari, più insistenti su Levante Ligure e Prealpi lombarde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

