Messi e Lautaro show in amichevole | assist e gol da urlo!

Messi e Lautaro, una coppia senza senso: durante l'amichevole tra Argentina e Angola, il numero 10 dell'Inter Miami ha servito un assist perfetto all'attaccante dell'Inter, che ha concluso in porta così. Si tratta della sua trentaseiesima rete con la Selección. Nel finale Martinez confeziona anche il passaggio decisivo che permette a Messi di siglare il definitivo 2-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Messi e Lautaro show in amichevole: assist e gol da urlo!

