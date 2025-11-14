Meloni | Governo non cadrà con Referendum
21.20 "Saranno i cittadini a doverci dire se vogliono o meno confermare la riforma della giustizia. Se voi pensate che in Italia la giustizia funzioni perfettamente,potete rifiutare la riforma e votare no al referendum.Ma se pensate che la giustizia in Italia possa migliorare allora il mio consiglio è votate sì.Non votate pensando di sostenere il governo o di andare contro.Questo governo rimarrà in carica fino alla fine della legislatura e chiederà di essere giudicato sul complesso del lavoro fatto". Così la Premier Meloni dalla Campania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
