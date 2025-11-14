Meloni lancia Cirielli e difende la manovra | Le ricette tardo-comuniste non passeranno

Il segretario della Cgil Maurizio Landini “è uno scioperante di professione", dice Matteo Salvini, "fa politica e non tutela i lavoratori", rilancia Antonio Tajani. Mentre Giorgia Meloni sulla patrimoniale giura: "Finché governiamo la nazione queste ricette tardo-comuniste non passeranno". Il centrodestra, nel giorno in cui maggioranza e opposizioni presentano una pioggia di emendamenti al Senato, difende a spada tratta la “manovra”. Una legge di bilancio a tutela del ceto medio, rimarcano i leader della coalizione arrivati a Napoli per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli a presidente della Regione Campania, in vista del voto programmato per il 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

