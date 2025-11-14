Meloni lancia Cirielli e difende la manovra | Le ricette tardo-comuniste non passeranno
Il segretario della Cgil Maurizio Landini “è uno scioperante di professione", dice Matteo Salvini, "fa politica e non tutela i lavoratori", rilancia Antonio Tajani. Mentre Giorgia Meloni sulla patrimoniale giura: "Finché governiamo la nazione queste ricette tardo-comuniste non passeranno". Il centrodestra, nel giorno in cui maggioranza e opposizioni presentano una pioggia di emendamenti al Senato, difende a spada tratta la “manovra”. Una legge di bilancio a tutela del ceto medio, rimarcano i leader della coalizione arrivati a Napoli per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli a presidente della Regione Campania, in vista del voto programmato per il 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La Cassazione spazza via l'inchiesta urbanistica di Milano, Meloni lancia Rama all'Ue e difende centri migranti (vuoti): "Iniziativa rivoluzionaria"
O. NAPOLI, SU CPR ALBANIA MELONI AMMETTE FALLIMENTO MA NON RESPONSABILITÀ
Dichiarazione di Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione: La presidente Meloni Lancia il sasso e nasconde la mano, esercizio in cui rimane ineguaglia
Regionali, la spinta di Meloni. Due visite nel rush finale, Cirielli: «Vinceremo noi»
Due visite di Giorgia Meloni a Napoli per sostenere la rincorsa di Edmondo Cirielli.
Edmondo Cirielli lancia il reddito di "promozione"
Un po' a sorpresa ieri Edmondo Cirielli lancia l'idea di un aiuto, tema caro al suo diretto competitor Roberto Fico
Regionali, Meloni 'blinda' Cirielli in Campania ma scintille Fi-Fdi. Verso civico Lobuono in Puglia
''Non vedo assolutamente nervosismi all'interno della maggioranza", assicura Giorgia Meoni ospite di Bruno Vespa in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto.