Meloni lancia Cirielli e attacca De Luca e Fico | Basta fritture di pesce e voltagabbana

Agi.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - No «alle fritture di pesce e ai voltagabbana», ovvero al patto tra  Vincenzo De Luca  e  Roberto Fico, con il primo che definiva il secondo «incapace» e l'ex presidente della Camera che «dava dell'impresentabile» al governatore della Campania. Sì a  Edmondo Cirielli, «uomo coerente» che «non cambia posizione per convenienza». La premier Giorgia Meloni lancia la candidatura del viceministro della Farnesina, uomo forte di Fratelli d'Italia nella regione. Il centrodestra «è nato per ribaltare i pronostici», non c'è nessun esito «scritto». E dunque può esserci la « remuntada ». «Vi chiedo di trasformare il vostro entusiasmo e affetto in uno straordinario  passaparola. 🔗 Leggi su Agi.it

