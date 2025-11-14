Meloni lancia Cirielli e attacca De Luca e Fico | Basta fritture di pesce e voltagabbana
AGI - No «alle fritture di pesce e ai voltagabbana», ovvero al patto tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, con il primo che definiva il secondo «incapace» e l'ex presidente della Camera che «dava dell'impresentabile» al governatore della Campania. Sì a Edmondo Cirielli, «uomo coerente» che «non cambia posizione per convenienza». La premier Giorgia Meloni lancia la candidatura del viceministro della Farnesina, uomo forte di Fratelli d'Italia nella regione. Il centrodestra «è nato per ribaltare i pronostici», non c'è nessun esito «scritto». E dunque può esserci la « remuntada ». «Vi chiedo di trasformare il vostro entusiasmo e affetto in uno straordinario passaparola. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
La Cassazione spazza via l’inchiesta urbanistica di Milano, Meloni lancia Rama all’Ue e difende centri migranti (vuoti): “Iniziativa rivoluzionaria” di @aldorosati Vai su X
O. NAPOLI, SU CPR ALBANIA MELONI AMMETTE FALLIMENTO MA NON RESPONSABILITÀ Dichiarazione di Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione: La presidente Meloni Lancia il sasso e nasconde la mano, esercizio in cui rimane ineguaglia - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, oggi Giorgia Meloni a Napoli: comizio dei leader per spingere Cirielli - La giornata attesa da giorni nel centrodestra è arrivata: appuntamento alle 17. Si legge su ilmattino.it
Regionali, la spinta di Meloni. Due visite nel rush finale, Cirielli: «Vinceremo noi» - Due visite di Giorgia Meloni a Napoli per sostenere la rincorsa di Edmondo Cirielli. Lo riporta ilmattino.it
"Fico e De Luca meno nobili della commedia napoletana". Meloni lancia la volata in Campania - I leader dei partiti di centrodestra si presentano insieme sul palco di Napoli per appoggiare la candidatura di Edmondo Cirielli a presidente della Regione nella volata finale della campagna elettoral ... Scrive msn.com