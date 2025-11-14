Meloni lancia Cirielli e attacca De Luca e Fico | Basta fritture di pesce e voltagabbana

AGI - No «alle fritture di pesce e ai voltagabbana», ovvero al patto tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, con il primo che definiva il secondo «incapace» e l'ex presidente della Camera che «dava dell'impresentabile» al governatore della Campania. Sì a Edmondo Cirielli, «uomo coerente» che «non cambia posizione per convenienza». La premier Giorgia Meloni lancia la candidatura del viceministro della Farnesina, uomo forte di Fratelli d'Italia nella regione. Il centrodestra «è nato per ribaltare i pronostici», non c'è nessun esito «scritto». E dunque può esserci la « remuntada ». «Vi chiedo di trasformare il vostro entusiasmo e affetto in uno straordinario passaparola. 🔗 Leggi su Agi.it

