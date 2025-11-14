marvel conferma che il personaggio preferito dei fan dc merita il martello di thor

Negli ultimi decenni si sono intensificati gli incontri tra i supereroi delle principali case editrici di fumetti, in particolare tra Marvel e DC Comics. Una delle più recenti e significative collaborazione ha portato alla creazione di un crossover tra due figure iconiche: Thor e Shazam. La pubblicazione di ThorShazam #1 ha segnato un momento importante, riunendo in un’unica narrazione due personaggi di grande valore e riconoscimento nel mondo dei fumetti. Questo articolo analizza questo evento, esplorando il contesto storico dei crossover tra le due case editrici, la loro evoluzione e il significato di questa recente collaborazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

