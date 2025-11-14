Martina Campanella la manager scelta per rilanciare il centro storico di Viterbo | cosa farà
Ha un nome e un costo la manager che guiderà il nuovo "Ufficio speciale” di via Cavour, già annunciato dalla sindaca Chiara Frontini per il rilancio del centro storico. Tramite determina il Comune di Viterbo ha ufficializzato l'"affidamento diretto" dell'incarico alla professionista Martina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
