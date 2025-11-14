Marinozzi riflette | Anguissa? Infortunio pesantissimo per il Napoli Mi chiedo se Conte…
Inter News 24 Marinozzi analizza il Napoli e la situazione di Conte, sottolineando che la situazione tra lui ed i calciatori non sia delle migliori. Nel podcast “L’ascia raddoppia”, il giornalista Andrea Marinozzi ha analizzato il momento del Napoli e commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte. Secondo Marinozzi, l’infortunio di Anguissa, giocatore chiave del centrocampo partenopeo, rappresenta un problema enorme per la squadra, che sta affrontando un periodo difficile. La tensione tra Conte e i giocatori. Marinozzi ha evidenziato che c’è una distanza crescente tra Conte e i suoi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com
