marina davanti a un bivio in un posto al sole

Vinicio litiga pesantemente con il fratello che gli rinfaccia, ancora una volta, di essere un incapace. Il ragazzo, deluso, si mette al computer e scrive una lettera per Alice dicendole che in realtà lui è diverso dal fratello ma ha bisogno della ragazza per uscirne. Ma a metà scrittura prende della droga dalla tasca e si fa una dose per poi svenire sul colpo. Marina dalla stanza accanto sente il rumore e si precipita dal ragazzo. Vendono steso per terra, ancora con la dose in mano, capisce tutto. Finalmente ha l’occasione, insieme alle prove già raccolte, per raccontare a tutti la condizione del ragazzo e allontanarlo dai cantieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

