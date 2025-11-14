Manovra spunta la sanatoria per la Campania | assist a destra per le regionali

14 nov 2025

Un nuovo condono o una vera e propria marchetta elettorale? La sanatoria edilizia proposta da Fratelli d’Italia, attraverso un emendamento alla Manovra, finisce nel mirino delle opposizioni. Tra gli oltre 1.600 emendamenti presentati in Parlamento dai partiti di maggioranza non mancano richieste bizzarre, ma soprattutto misure che sembrano tutt’altro che casuali a pochi giorni dal voto regionale in Campania, Puglia e Veneto e anche condoni, oltre alla richiesta di allargare la rottamazione già prevista dal testo originale. Il punto più controverso riguarda la richiesta di Fratelli d’Italia di riaprire i termini della sanatoria edilizia del 2003. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

