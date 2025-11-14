Manovra pioggia di emendamenti | 5.500

20.25 Valanga di emendamenti alla Manovra all'esame della commissione Bilancio del Senato. Alla scadenza dei termini ne sono stati depositati complessivamente circa 5.500. Di queste, circa 1.600 arrivano dai gruppi di maggioranza: Forza Italia ne ha presentati 677, Fratelli d'Italia circa 500, la Lega 399 e Noi Moderati 62. Le opposizioni ne hanno depositato circa 3.800 emendamenti. La scrematura avverrà entro il 1811, data fissata per la presentazione dei cosiddetti "segnalati", che saranno 414 in tutto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

