Manovra Meloni | chiesto a banche e assicurazioni corposo contributo

Ildenaro.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 nov. (askanews) – “Con l’ultima legge di bilancio, ancora una volta, abbiamo concentrato le poche risorse che avevamo a disposizione sulle priorità che dall’inizio del governo abbiamo individuato: la famiglia, natalità, difesa del potere d’acquisto dei cittadini, aumento dei salari, sostegno alle aziende che investono e assumono il rafforzamento della sanità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Napoli al comizio a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania. “Per coprire quei provvedimenti anche quest’anno abbiamo chiesto un corposo contributo a banche e assicurazioni”, ha aggiunto sottolineando che “questo racconta di una stagione molto diversa rispetto a quando i soldi venivano presi dalle tasse dei lavoratori e regalati alle banche”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

