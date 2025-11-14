Mai più senza casco sugli sci l' obbligo è in vigore | prevista una multa da 150 euro e il ritiro dello skipass

Con la stagione 202526 scatta in Italia l’obbligo di casco per tutti gli sciatori, anche per gli adulti. Per chi non lo indossa, è prevista una multa da 150 euro e, in alcuni casi, anche il ritiro dello skipass. Anche se da alcuni anni sulle piste da sci il casco la fa da padrona e quasi nessuno sciava ormai senza, si tratta comunque di un cambio epocale, come quando nel 2000 divenne obbligatorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

