Magic the gathering introduce crossover con monster hunter nella secret lair

annuncio di una nuova collaborazione tra Magic: The Gathering e la serie Monster Hunter. Una delle più popolari e longeve piattaforme di carte collezionabili si prepara a lanciare un crossover di grande impatto con uno dei franchise di videogiochi più amati e iconici. La partnership tra Magic: The Gathering e Capcom’s Monster Hunter presenta un evento esclusivo od in fase di pianificazione, destinato a coinvolgere appassionati e collezionisti. anticipazioni e dettagli sulla collaborazione. Dopo la recente collaborazione con Avatar: The Last Airbender, l’universo di Magic: The Gathering si sta preparando ad affrontare il prossimo importante appuntamento: un crossover con il franchise Monster Hunter. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Magic the gathering introduce crossover con monster hunter nella secret lair

