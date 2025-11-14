Magic the gathering introduce crossover con monster hunter nella secret lair
annuncio di una nuova collaborazione tra Magic: The Gathering e la serie Monster Hunter. Una delle più popolari e longeve piattaforme di carte collezionabili si prepara a lanciare un crossover di grande impatto con uno dei franchise di videogiochi più amati e iconici. La partnership tra Magic: The Gathering e Capcom’s Monster Hunter presenta un evento esclusivo od in fase di pianificazione, destinato a coinvolgere appassionati e collezionisti. anticipazioni e dettagli sulla collaborazione. Dopo la recente collaborazione con Avatar: The Last Airbender, l’universo di Magic: The Gathering si sta preparando ad affrontare il prossimo importante appuntamento: un crossover con il franchise Monster Hunter. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
Scopri in anteprima da The King of Games, nella Prerelease ufficiale, la nuova espansione di Magic: The Gathering dedicata ad Avatar: The Last Airbender! Ci vediamo venerdì 14 novembre (inizio torneo ore 21:00) e domenica 16 (inizio torneo ore 16: - facebook.com Vai su Facebook
Monster Hunter è il prossimo Secret Lair di Magic The Gathering - Monster Hunter è una saga amata e non stupisce che Wizard of the Coast abbia deciso di realizzare il nuovo Secret Lair basandosi proprio sui giochi di ruolo di Capcom. Secondo multiplayer.it
Magic the Gathering x FINAL FANTASY: nuovi prodotti in arrivo a dicembre - Dicembre segna l'arrivo di nuovi prodotti della collaborazione tra Magic the Gathering e FINAL FANTASY, scopriteli con noi! Come scrive akibagamers.it
Magic The Gathering – Avatar la Leggenda di Aang | Abbiamo visto in anteprima il Beginner Box - Durante il Lucca Comics and Games 2025 abbiamoprovato in anteprima il Beginner Box di Magic The Gathering la Leggenda di Aang ... Secondo player.it