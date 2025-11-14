Luca Favilla è diventato papà gli auguri del cast di Ballando
La famiglia di Ballando con le stelle si allarga, il ballerino Luca Favilla è diventato papà di Enea. Il coreografo in questa edizione balla con Martina Colombari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
#ballandoconlestelle: #lucafavilla è diventato papà! Con un post sui suoi profili social, Luca Favilla, ballerino professionista a Ballando con le stelle, ha annunciato la nascita di Enea. Favilla ha postato delle foto insieme alla neo-mamma #camillamola ed ha s - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, Luca Favilla è diventato papà: come si chiama il figlio - Il ballerino e coreografo noto per il suo ruolo nel dance show del sabato sera di Rai Uno ha condiviso sui social la gioia della nascita del primo figlio: tutti i dettagli ... Segnala today.it
Luca Favilla di Ballando con le Stelle papà, è nato il figlio Enea: i messaggi di auguri del cast - Con un post au Instagram, ha annunciato la nascita del figlio Enea con la compagna Camilla Mola. Secondo fanpage.it
Ballando con le Stelle, è nato il figlio di Luca Favilla. Chi è la fidanzata Camilla Mola - Fiocco azzurro per Luca Favilla: il ballerino di Ballando con le Stelle è diventato papà per la prima volta, allargando la famiglia con Camilla Mola ... dilei.it scrive