Simone Ruzzi, conosciuto online come "Cicalone" per i suoi video di denuncia sulla microcriminalità nella metropolitana di Roma, è stato aggredito alla stazione Ottaviano della linea A mentre stava documentando alcune situazioni di rischio. "La persona che era accanto a me, mi ha caricato un pugno fortissimo e inaspettato sul mento. Nel frattempo hanno colpito anche la guardia giurata, e poi altri due hanno cominciato a colpirmi. Quando ero a terra mi hanno colpito con tutti i calci", è la sua testimonianza. "Ho un occhio da attenzionare perché ho un edema, ancora non riesco a vedere bene", racconta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lo youtuber Cicalone, aggredito in metro a Roma: "Ho un edema all'occhio"