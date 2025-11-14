Livorno | truffe immobiliari per un milione di euro Due arrestati quattro indagati

I poliziotti della squadra mobile della questura di Livorno hanno arrestato due uomini, di 31 e 54 anni, ritenuti presunti autori di truffe immobiliari ai danni di tre vittime, che avrebbero perso complessivamente oltre un milione di euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: truffe immobiliari per un milione di euro. Due arrestati, quattro indagati

