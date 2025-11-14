LIVE Zverev-Auger-Aliassime ATP Finals 2025 in DIRETTA | giocatori in campo chi vince trova Alcaraz
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 Giocatori in campo! 20:24 Sinner-De Minaur la prima semifinale, quella già formata, che però si giocherà domani sera a questo orario. 20:16 Precedenti 6-3 per il tedesco che è favorito per giungere ancora in semifinale, lui che ha alzato questo prestigioso trofeo per due volte! 20:09 Tra pochi minuti saranno in campo Alexander Zverev e Felix Auger Aliassime per giocarsi l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2025 e sfidare domani alle 14 il numero uno del mondo Carlos Alcaraz! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin, sostanzialmente uno spareggio per l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2025 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Felix AUGER ALIASSIME. 🔗 Leggi su Oasport.it
