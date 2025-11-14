LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il tennis è strano 1° set per il canadese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 21:37 Auger Aliassime-Zverev 6-4! PRENDE IL CORAGGIO A DUE MANI IL CANADESE, ESPLODE IL DRITTO DAL CENTRO E FINISCE SULLA RIGA: il tennis è uno sport strano! 40-A NOOO! Incredibile errore di volo di Zverev, a punto fatto. 40-40 Altro gratuito di dritto di Auger-Aliassime. E quindi, si è mangiato la prima e la terza il canadese, in mezzo l’ace di seconda! 30-40 Scherzavamo. Nessuna chance, ace di seconda, il sesto. Seconda. altra chance! 15-40 Cosa si è mangiato con il dritto Auger-Aliassime. Lo scambio era partito e lui manovrava tranquillamente, ha messo lungo di un’unghia il suo colpo prediletto. 🔗 Leggi su Oasport.it
