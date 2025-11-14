CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 30-30 Ace, decimo! 15-30 Gratuito, di dritto, di Zverev. Di nuovo Auger Aliassime è a due punti dal match? 15-15 Prende il toro per le corna col rovescio lungoriga Aliassime, ma ancora una volta NON CHIUDE! Sbaglia di dritto, il suo colpo. 0-15 Incredibile. Una maledizione, forse gli porta fortuna e allora lo fa apposta. Ha perso gli ultimi 5 primi punti Zverev al servizio. La prima era entrata, ha messo larghissimo il comodo rovescio. 5-6 A quindici Auger Aliassime. Ormai non contiamo più i gratuiti di rovescio di Zverev, irriconoscibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6, 5-6, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il canadese ha tanto sulla coscienza nel 2° set!