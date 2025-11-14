LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6 5-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il canadese ha tanto sulla coscienza nel 2° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 30-30 Ace, decimo! 15-30 Gratuito, di dritto, di Zverev. Di nuovo Auger Aliassime è a due punti dal match? 15-15 Prende il toro per le corna col rovescio lungoriga Aliassime, ma ancora una volta NON CHIUDE! Sbaglia di dritto, il suo colpo. 0-15 Incredibile. Una maledizione, forse gli porta fortuna e allora lo fa apposta. Ha perso gli ultimi 5 primi punti Zverev al servizio. La prima era entrata, ha messo larghissimo il comodo rovescio. 5-6 A quindici Auger Aliassime. Ormai non contiamo più i gratuiti di rovescio di Zverev, irriconoscibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ATP Finals, Alexander Zverev è in campo contro Felix Auger-Aliassime: chi vince va in semifinale Palasport Olimpico di Torino Segui tutti gli aggiornamenti qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campioni-del-t - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv #Zverev contro Auger-Aliassime alle Atp Finals: orario e quando si gioca Vai su X
LIVE Zverev-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: chi vince trova Alcaraz - 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... Segnala oasport.it
Atp Finals, Zverev-Auger Aliassime vale l'ultimo posto in semifinale - Il match in diretta - Dopo il successo di Jannik Sinner contro Ben Shelton, il venerdì sera delle Atp Finals mette sul piatto la sfida tra Alexander Zverev e Felix Auger- msn.com scrive
DIRETTA/ Zverev Auger-Aliassime (risultato 0-1) video streaming tv: Felix avanti Atp Finals 2025, 14 novembre - Aliassime Atp Finals 2025 streaming video tv: spareggio per la qualificazione in semifinale tra tedesco e canadese. Scrive ilsussidiario.net