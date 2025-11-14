LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6 4-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il giallo si infittisce nel 2° set

Oasport.it | 14 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 0-15 Graaaaatuito di dritto dopo il servizio Auger Aliassime! 4-4 Errore gratuito di dritto di Auger Aliassime. Che game anche questo! Due errori gratuiti, poi solo prime. 40-30 Servizio alla T, in campo lo smash. Meglio andare sopra la testa, visto cosa ha combinato di volo nel game precedente. 30-30 Ace (8°). 15-30 Ottimo slice, dritto di là. Con l’acqua alla gola puntualmente smette di sbagliare. 0-30 Nuovo gratuito, questo con il dritto. Lo salvi chi può! Seconda 0-15 Niente, non c’è verso: gratuito di rovescio di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6, 4-4, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il giallo si infittisce nel 2° set

