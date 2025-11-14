LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6 2-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il tedesco si salva a un passo dal baratro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 40-40 Con il dritto Auger Aliassime. Il problema per il canadese non è Zverev, in questo momento, ma lui stesso. A-40 Ha chiuso a rete Zverev. Aveva seguito lo slice ma poi ancora una volta la volèe solo da spingere non l’aveva chiusa. Bravo tuttavia a gestire la stop volley successiva. 40-40 E vabbè. Cosa stiamo vedendo. Dritto sotto la rete dopo il servizio di Zverev. A-40 Palla corta suicidaria di Auger Aliassime. Tutto comodo per Zverev. 40-40 CHE PAURA! Per entrambi! Auger Aliassime dimostra che o gli regala Zverev il break, o lui difficilmente se lo prenderà. 🔗 Leggi su Oasport.it
