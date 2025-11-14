LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-6 2-2 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il tedesco si salva a un passo dal baratro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 0-15 Non vorremmo che sia cambiata d’un tratto la rotta. Sbaglia di rovescio Felix e se la ride. 2-2 Goffa la volèe di rovescio di Zverev, ma a segno! Si salva il tedesco e adesso può impostare una rimonta! A-40 Lungo di mezzo pelo il dritto di Auger-Aliassime. 40-40 Fallisce all’altare della partita Auger-Aliassime, mettendo largo il rovescio in palleggio. 30-40 Ace (7°)! 15-40 Anche il doppio fallo. A un passo dal baratro Zverev! Seconda! 15-30 Allucinante gratuito di rovescio di Zverev, dopo la battuta. 15-15 Fa tutto bene ma mette lungo il rovescio lungoriga il canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it
