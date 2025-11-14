LIVE Zverev-Auger Aliassime 4-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA | mini set point salvato dal canadese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 4-5 Di nulla lungo il passante di Zverev. A-40 ACE (5°). 40-40 Servizio vincente. 30-40 Risposta arpionata con la punta della racchetta da Zverev, volèe messa lunghissima da Auger-Aliassime. Seconda chance di break e set point sostanziale! 30-30 Ed ecco che il canadese inizia a mostrare scricchiolii, errore con il dritto da buonissima posizione. 30-15 Scambio lungo, stavolta si ferma in rete Auger-Aliassime con il dritto. 30-0 Nuovo errore di dritto di Zverev. 15-0 Geniale slice corto di Auger-Aliassime sul dritto di Zverev, che fondamentalmente non parte dalla racchetta del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
ATP Finals, Alexander Zverev è in campo contro Felix Auger-Aliassime: chi vince va in semifinale Palasport Olimpico di Torino Segui tutti gli aggiornamenti qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campioni-del-t - facebook.com Vai su Facebook
#NittoATPFinals sesta giornata Ultimo giorno di round robin. Jannik #Sinner (già in semi) in campo alle 14 in quello che è praticamente solo un allenamento con Shelton: l’ultimo posto del girone se lo contendono Zverev e Auger in serata. Decisivo anche Vai su X
Zverev diretta Atp Finals: segui il match contro Auger Aliassime. Tennis oggi LIVE - Il tennista tedesco e il canadese si giocano un posto contro Alcaraz nelle semifinali a Torino: il racconto in diretta del match e tutti gli aggiornamenti ... Da corrieredellosport.it
Diretta Zverev Auger-Aliassime/ Atp Finals 2025 streaming video tv: è uno spareggio! (oggi 14 novembre) - Aliassime Atp Finals 2025 streaming video tv: spareggio per la qualificazione in semifinale tra tedesco e canadese. Riporta ilsussidiario.net
Atp Finals, Zverev-Auger Aliassime vale l'ultimo posto in semifinale - Il match in diretta - Dopo il successo di Jannik Sinner contro Ben Shelton, il venerdì sera delle Atp Finals mette sul piatto la sfida tra Alexander Zverev e Felix Auger- Da msn.com