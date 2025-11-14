LIVE Zverev-Auger Aliassime 3-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | prima chance del 1° set annullata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 3-4 Si era difeso alla grande di dritto Zverev, ha messo larga la difesa di rovescio però. Giustamente si dispera. Seconda 40-30 Con il dritto stavolta colpisce bene Zverev, poi il rovescio lungoriga. 40-15 Largo il rovescio. 40-0 Ace (4°). 30-0 Cambio slice di Auger-Aliassime niente di ché, alto, ma abbastanza per mandare in confusione il dritto di Zverev che si ferma in rete. 15-0 Slice e dritto di là per Auger-Aliassime. Classico suo schema. 3-3 Nastro vincente di ‘fortunello’ Zverev. 40-0 Sulla riga un altro cross di dritto del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ATP Finals, Alexander Zverev è in campo contro Felix Auger-Aliassime: chi vince va in semifinale Palasport Olimpico di Torino Segui tutti gli aggiornamenti qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campioni-del-t - facebook.com Vai su Facebook
#NittoATPFinals sesta giornata Ultimo giorno di round robin. Jannik #Sinner (già in semi) in campo alle 14 in quello che è praticamente solo un allenamento con Shelton: l’ultimo posto del girone se lo contendono Zverev e Auger in serata. Decisivo anche Vai su X
Zverev diretta Atp Finals: segui il match contro Auger Aliassime. Tennis oggi LIVE - Il tennista tedesco e il canadese si giocano un posto contro Alcaraz nelle semifinali a Torino: il racconto in diretta del match e tutti gli aggiornamenti ... Secondo corrieredellosport.it
Diretta Zverev Auger-Aliassime/ Atp Finals 2025 streaming video tv: è uno spareggio! (oggi 14 novembre) - Aliassime Atp Finals 2025 streaming video tv: spareggio per la qualificazione in semifinale tra tedesco e canadese. Da ilsussidiario.net
LIVE Zverev-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: chi vince trova Alcaraz - 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... Da oasport.it