LIVE Zverev-Auger Aliassime 3-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | prima chance del 1° set annullata

3-4 Si era difeso alla grande di dritto Zverev, ha messo larga la difesa di rovescio però. Giustamente si dispera. Seconda 40-30 Con il dritto stavolta colpisce bene Zverev, poi il rovescio lungoriga. 40-15 Largo il rovescio. 40-0 Ace (4°). 30-0 Cambio slice di Auger-Aliassime niente di ché, alto, ma abbastanza per mandare in confusione il dritto di Zverev che si ferma in rete. 15-0 Slice e dritto di là per Auger-Aliassime. Classico suo schema. 3-3 Nastro vincente di 'fortunello' Zverev. 40-0 Sulla riga un altro cross di dritto del tedesco.

