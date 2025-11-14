LIVE Zverev-Auger Aliassime 1-2 ATP Finals 2025 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 2-2 A quindici ancora Zverev. 40-15 Altra prima, stavolta Auger-Aliassime propone un passante basso e insidioso: miracolo però con la stop volley di rovescio del tedesco. 30-15 Prima di Zverev, dritto in cross e lob difensivo di Auger-Aliassime che non entra. 15-15 Ace (2°). 0-15 Gran risposta e subito aggressione con il dritto a segno per Auger-Aliassime. 1-2 A trenta il canadese. 40-30 Errore abbastanza banale e clamoroso di dritto da due metri di Auger-Aliassime. 40-15 Ace (2°). 30-15 Risposta direttamente a segno con il dritto per Zverev, non si vede quasi mai. 🔗 Leggi su Oasport.it
