LIVE Zverev-Auger Aliassime 0-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA | è uno spareggio chi vince ha pochissimo tempo di recupero prima di Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON DALLE 14.00 40-15 Servizio e formalità. 30-15 Primo ace della partita. 15-15 Sbaglia di dritto dopo la prima il tedesco. 15-0 Servizio vincente. 0-1 A quindici Auger-Aliassime! 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Si allunga il rovescio di Zverev. 0-15 Risposta nei piedi e rovescio vincente dal centro Zverev. Auger Aliassime al servizio! Giocatori in campo! 20:24 Sinner-De Minaur la prima semifinale, quella già formata, che però si giocherà domani sera a questo orario. 20:16 Precedenti 6-3 per il tedesco che è favorito per giungere ancora in semifinale, lui che ha alzato questo prestigioso trofeo per due volte! 20:09 Tra pochi minuti saranno in campo Alexander Zverev e Felix Auger Aliassime per giocarsi l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2025 e sfidare domani alle 14 il numero uno del mondo Carlos Alcaraz! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin, sostanzialmente uno spareggio per l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2025 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Felix AUGER ALIASSIME. 🔗 Leggi su Oasport.it

