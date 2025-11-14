LIVE Olimpia Milano-Olympiacos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | palla a due al Forum diversi indisponibili per i meneghini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-10 Palleggio, arresto e tiro da tre di Evan Fournier. 14-7 ARMONI BROOKS! SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE. 12-7 Quinn Ellis col tap-in per il +5 Olimpia. Time-out Bartzokas. 10-7 Appoggio di Milutinov su assist di Dorsey. 10-5 Taglio bellissimo di Devin Booker in contropiede. +5 Milano. 8-5 Quinn Ellis alza la parabola. 6-5 Ancora Dosery che risponde subito con la stessa moneta. -1 Olympiacos. 6-2 DEVIN BOOKER! BOMBA. 3-2 Tyler Dorsey va fin in fondo e sbocca il punteggio per l’Olympiacos. 3-0 Armoni Brooks subito a bersaglio dall’arco! Si alza la palla a due all’Unipol Forum. 🔗 Leggi su Oasport.it
