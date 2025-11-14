LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 88-87 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i meneghini soffrono nel finale ma calano il poker in Europa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:38 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche questa sera. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:35 TOP SCORER: Olimpia Milano: Ellis 16, Booker 15, Booker 13; Olympiacos: 27 Peters, Dorsey 25, Fournier 10 Finisce qui: l’Olimpia Milano soffre nel finale ma batte di un punto (88-87) l’Olympiacos Pireo e cala il poker! 88-87 Tripla della disperazione di Tyler Dorsey per il -1. Mancano 9 decimi alla sirena finale, altro time-out Olimpia. 88-84 Stefano Tonut fa 12 dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
