LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 75-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i meneghini rimangono a +7 con 5? da giocare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86-84 Alec Peters inarrestabile: altro canestro, ancora -2 Olympiacos e time-out Olimpia. 86-82 QUINN ELLIS COL TAGLIO PERFETTO! +4 MILANO, TIME-OUT OLYMPIACOS. 84-82 Alec Peters con il tap-in del -2. 84-80 12 per Quinn Ellis in lunetta. +4 Olimpia. 83-80 Ancora Tyler Dorsey, che non ci sta e spara la tripla del -3. 83-77 Canestro da tre di Alec Peters che aggiorna il bottino personale a 23 punti. 83-74 Leandro Bolmaro sfrutta il tabellone! +9 Olimpia con meno di tre minuti alla sirena finale. 81-74 AAAANCORA LUI: QUIIIINN EEEELLISSSS! ALTRA BOMBAAAAAA 78-74 23 per Dorsey in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Olimpia Milano - facebook.com Vai su Facebook
La vittoria dell'Under 19 a Fidenza ispirata dai 28 punti di Samuele Miccoli Ecco il recap settimanale del settore giovanile dell'Olimpia olimpiamilano.com/28-di-miccoli-… #insieme Vai su X
LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: snodo fondamentale per la stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! oasport.it scrive
Diretta Milano Olympiacos/ Streaming video tv: contro una corazzata! (Eurolega, oggi 14 novembre 2025) - Diretta Milano Olympiacos streaming video tv: l'Olimpia ospita la corazzata greca nell'undicesima giornata di Eurolega, venerdì 14 novembre. Come scrive ilsussidiario.net
Olimpia Milano-Olympiacos, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20.30 - Olympiacos, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20. Come scrive sport.sky.it