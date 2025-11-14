LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 67-56 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 14 punti per Armoni Brooks +11 all’ultima pausa breve
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-58 Palleggio, arresto e tiro di Dorsey. Inizia la frazione conclusiva al Forum! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano vola 67-56 sull’Olympiacos Pireo! 67-56 Leandro Bolmaro! +11 Olimpia. 65-56 22 per Tyler Dorsey ai liberi: mini-parziale degli ospiti che tornano sotto la doppia cifra di svantaggio. 65-54 Ancora Milutinov per tenere in scia gli ellenici. 65-52 Alec Peters dalla media per scuotere l’Olympiacos. 65-50 Contropiede di Marko Guduric! Milano spinge sull’acceleratore e scappa, +16. 63-50 ANCORA LUIIII! ARMOOONI BROOOKS! 14 PUNTI PER LUI, FORUM INCENDIATO. 🔗 Leggi su Oasport.it
