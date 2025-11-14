LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 47-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione degli ateniesi ma i padroni di casa rimangono a +4
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo l’Olimpia Milano conduce di quattro lunghezze sull’Olympiacos Pireo (47-43). Time-out Bartzokas con 1.4?. 47-43 AAAAARMONIIII BROOOKS!! LA TRIPLA SULLA SIRENAAAAAAA 44-43 Alec Peters da lontanissimo! Ancora -1 Olympiacos. 44-40 MARKO GUDURIC SUONA LA CARICA! 42-40 L’Olympiacos morde le caviglie ai meneghini con Dorsey. 42-38 Tripla di Alec Peters! Break di 7-0 degli ellenici, con ‘Peppe’ Poeta che chiama subito time-out. Ultimi due minuti del primo tempo. 42-35 Eurostep di Thomas Walkup: l’Olympiacos torna a -7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Olimpia Milano - facebook.com Vai su Facebook
La vittoria dell'Under 19 a Fidenza ispirata dai 28 punti di Samuele Miccoli Ecco il recap settimanale del settore giovanile dell'Olimpia olimpiamilano.com/28-di-miccoli-… #insieme Vai su X
LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: snodo fondamentale per la stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Lo riporta oasport.it
Diretta Milano Olympiacos/ Streaming video tv: contro una corazzata! (Eurolega, oggi 14 novembre 2025) - Diretta Milano Olympiacos streaming video tv: l'Olimpia ospita la corazzata greca nell'undicesima giornata di Eurolega, venerdì 14 novembre. Riporta ilsussidiario.net
Olimpia Milano-Olympiacos, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20.30 - Olympiacos, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20. Lo riporta sport.sky.it