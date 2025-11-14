LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 47-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la ripresa al Forum di Assago

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-47 Chiuso il 2+1 dall’ex giocatore di Trento. 52-47 Interferenza irregolare sull’appoggio di Quinn Ellis, col fallo che vale il giro in lunetta per un libero extra. 50-47 12 per Nikola Milutinov a cronometro fermo. 50-46 Evan Fournier con la bomba sulla sirena dei 24?. 50-43 DEVIN BOOKER SPARA SUBITO LA TRIPLA! +7 MILANO. Inizia la ripresa al Forum! 21:30 10 punti di Bryant Dunston e 8 punti di Devin Booker per l’Olimpia Milano, con 10 punti di Alec Peters e 9 di Tyler Dorsey tra le fila dell’Olympiacos Pireo. 70.6% per l’EA7 Emporio Armani da due, con 50% da tre e 66. 🔗 Leggi su Oasport.it

