LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 39-29 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | mini-fuga dei meneghini nel secondo quarto Dunston e Tonut ‘on fire’
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-29 BOLMARO VOLA A CANESTRO E SEGNA! +10 MILANO. 37-29 L’Olympiacos batte un colpo. 37-27 Chiuso il 2+1 da Dunston che sale a quota 10 punti portando l’Olimpia in doppia cifra di vantaggio. Assist ‘no-look’ di Stefano Tonut, che sta giocando un secondo quarto di grande qualità. 36-27 DUNSTON! COL FALLO. +9 MILANO. 34-27 22 per Ward in lunetta per rosicchiare un paio di punti. STOPPATA DI DUNSTON! CHE GIOCATA DELL’EX VIRTUS BOLOGNA E VARESE. 34-25 12 per Dunston a cronometro fermo. 33-25 Leandro Bolmaro dalla media. +8 Milano. 31-25 Penetrazione di Ward per il nuovo -6. 🔗 Leggi su Oasport.it
