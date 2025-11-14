LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 27-21 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 Emporio Armani a +6 alla prima sirena

Oasport.it | 14 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia la seconda frazione al Forum! Finisce il primo quarto sul 27-21 in favore dell’Olimpia Milano! 27-21 NICOOOOO MAAAANNIOOOON! TRIPLAAAAAAA 24-21 Schiacciata di Milutinov. 24-19 Altro canestro di Dunston per il +6 Milano. Ultimo minuto del primo quarto. 22-19 Semi-gancio di Bryant Dunston. 20-19 Evan Fournier brucia la retina dall’arco. 20-16 MAAARKO GUDUUUURIIIIC! BOMBAAAAAAAA 17-16 PIPPOOOOO RICCIIIII!! TRIPLAAAAAAAAAA 14-16 Altro giro perfetto in lunetta per l’ex Sacramento Kings: sorpasso Olympiacos. 14-14 Canestro “dalla spazzatura” di Vezenkov per il pareggio a metà quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

