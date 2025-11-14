LIVE Barcellona-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V-nere sotto di uno dopo il primo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primi 10? molto equilibrati. La Virtus sembra reggere, almeno fino ad ora, l’attacco spagnolo. TERMINA IL PRIMO QUARTO! 20-19 Tripla di Laprovittola. 17-19 12 di Diarra ai liberi. 17-18 Diarra appoggia dopo l’errore di Edwards. Ripassa in vantaggio la Virtus. Time out Ivanovic. 17-16 Rovesciata di Edwards. 17-14 Ancora Punter da tre! 14-14 Pareggia ancora Edwards. 14-12 Penetrazione di Laprovittola. Time out televisivo. 12-12 Hernangomez segna ed andrà in lunetta per il libero dopo il fallo di Smailagic. 10-12 Risponde Smailagic da tre. 10-9 Tripla di Punter. 🔗 Leggi su Oasport.it
