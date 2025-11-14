LIVE Barcellona-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | parità al Palau Blaugrana dopo un avvio equilibrato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-18 Diarra appoggia dopo l’errore di Edwards. Ripassa in vantaggio la Virtus. Time out Ivanovic. 17-16 Rovesciata di Edwards. 17-14 Ancora Punter da tre! 14-14 Pareggia ancora Edwards. 14-12 Penetrazione di Laprovittola. Time out televisivo. 12-12 Hernangomez segna ed andrà in lunetta per il libero dopo il fallo di Smailagic. 10-12 Risponde Smailagic da tre. 10-9 Tripla di Punter. 7-9 TRIPLA di Edwards e sorpasso bolognese. 7-6 Ancora Diouf da sotto il canestro. 7-4 Ancora Vesely. 5-4 Diouf da sotto il canestro segna dopo un’azione confusa. 5-2 Alston segna i primi due punti per la Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
